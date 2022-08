Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

De acordo com o site Climatempo, a expectativa para os próximos dias é de dias de sol, com poucas nuvens e sem condições para chuva. Apesar do amanhecer ainda ser frio, a temperatura está em elevação. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (24) amanheceu com temperatura amena. Mas o sol predomina durante o dia todo e, à tarde, esquenta. Não há previsão de chuva. Máxima de 25º e mínima de 12º.

Na quinta-feira (25) o ar seco atua sobre a região e as temperaturas entram em elevação. Máxima de 27º e mínima de 13º.

A sexta-feira (26) deve ser mais um dia de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 28º e mínima de 13º.

A previsão para o sábado (27) também é de predomínio de sol e calor à tarde. Máxima de 27 e mínima de 15º.

O domingo (28) deve ser de sol entre poucas nuvens, ainda sem expectativa de chuva. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather