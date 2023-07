Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A alta disponibilidade de umidade e os ventos em altos níveis da atmosfera deixam o céu com muitas nuvens e as temperaturas baixas nesta quarta-feira (19). O dia será bastante úmido e com sensação de frio.

Na quinta-feira (20) a nebulosidade diminui, mas é a partir da sexta-feira (21) que o sol volta a predominar as temperaturas entram em gradativa elevação.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (19), a atuação de ventos úmidos sobre a região deixa a temperatura baixa. O céu fica nublado, mas não há previsão de chuva significativa. Máxima de 19º e mínima de 12º.

Na quinta-feira (20), o sol aparece com muitas nuvens durante, intercalando períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 22º e mínima de 13º.

A sexta-feira (21) deve ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Máxima de 23º e mínima de 12º.

No sábado (22) as instabilidades diminuem e o sol volta a predominar. Ainda faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 24º e mínima de 12º.

Para o domingo (23), a expectativa é de predomínio de sol e temperatura em elevação. Máxima de 25º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather