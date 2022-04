Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O calor finalmente dará uma trégua ao estado de São Paulo nos próximos dias, com a chuva e a entrada do vento frio trazido por uma frente fria.

O ar abafado ainda predomina nesta quarta-feira (13), apesar da diminuição da temperatura. É a partir da quinta-feira (14), que a temperatura cai muito.

Há previsão para recordes de frio no feriado de Páscoa, que poderá registrar a menor temperatura do ano e a tarde mais fria de 2022 até agora.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (13), o ar quente e úmido e a chegada de uma frente fria à região aumentam o risco de chuva forte. O sol aparece entre nuvens de manhã, mas a partir da tarde são esperadas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima de 28º e mínima de 20º.

Na quinta-feira (14) as instabilidades ainda atuam sobre a região e o dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 19º.

Na sexta-feira (15), a massa de ar frio de origem polar que vem com a frente fria causa acentuada queda da temperatura. O sol aparece entre nuvens e faz frio de madrugada e ao amanhecer. À tarde a temperatura também não sobe muito. Máxima de 19º e mínima de 14º.

No sábado (16) o sol aparece entre poucas nuvens e a sensação será de frio, especialmente à noite e nas primeiras horas do dia. Máxima de 21º e mínima de 11º.

A previsão para o feriado de Páscoa (17), também é de sol entre poucas nuvens e temperaturas baixas. Máxima de 21º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather