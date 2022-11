Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Depois de dias com temperaturas abaixo do normal para esta época do ano, a circulação de ventos sobre o Brasil já está trazendo o ar úmido e quente do Nordeste e Norte do Brasil para o Sudeste. Por isso, as temperaturas sobem e as pancadas de chuva voltam a acontecer em Atibaia a partir desta quarta-feira (9).

Esta segunda semana do mês termina mais abafada e já com cara de verão, com temperaturas altas, calor e chuva entre a tarde e a noite.

Nesta quarta-feira (9) a expectativa é de predomínio de sol pela manhã, com aumento de nebulosidade à tarde. São esperadas pancadas de chuva, com moderada a forte intensidade. Máxima de 27º e mínima de 14º.

A previsão para a quinta-feira (10) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 29º e mínima de 16º.

Na sexta-feira (11) o sol predomina pela manhã e há expectativa de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 17º.

O sábado (12) deve ser de sol entre nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Para o domingo (13), a expectativa é de sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather