Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Nesta quarta-feira (4), uma frente fria avança sobre o território paulista e as instabilidades se intensificam ainda mais. O céu fica encoberto e com temperaturas entrando em declínio no decorrer do dia. Na quinta-feira (5), a chuva forte e frequente se concentra mais na região de Campinas, Vale do Paraíba e litoral norte. Entre a sexta-feira (6) e o sábado (7), a chuva forte segue persistente nas áreas de divisa com o estado de Minas Gerais.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Para esta quarta-feira (4) a expectativa é de sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Máxima de 23º e mínima de 18º.

Na quinta-feira (5) as instabilidades aumentam sobre a região e a previsão é de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 20º e mínima de 17º.

Na sexta-feira (6) as instabilidades ainda atuam e o dia deve ser chuvoso. À noite a chuva persiste. Máxima de 19º e mínima de 16º.

A previsão para o sábado (7) também é de muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Máxima de 20º e mínima de 14º.

No domingo (8) o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 22º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather