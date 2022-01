Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Depois de passar por um longo período atípico para o verão, o estado de São Paulo começou a segunda quinzena do mês de janeiro com as características típicas da estação: sol, calor e temporais.

Nos próximos dias, o risco de temporal vai diminuir. Além do bloqueio atmosférico persistir e não deixar as frentes frias avançarem pelo Brasil, a circulação anticiclônica nos níveis médios da atmosfera vai ganhar força e vai inibir a condição de chuva intensa sobre a região.

Os próximos dias serão marcados por chuva muito irregular no estado. O sol e o calor vão predominar e as temperaturas máximas devem ficar acima dos 30°C.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (21), o sol brilha forte logo pela manhã. A temperatura sobre rápido. À tarde a nebulosidade aumenta e são esperadas pancadas de chuva. Máxima de 30º e mínima de 17º.

O sábado (22) deve ser mais um dia de sol e calor, com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 17º.

No domingo (23), as chances de chuva diminuem e as temperaturas sobem um pouco mais. O dia deve ser de predomínio de sol e calor. Máxima de 31º e mínima de 20º.

Na segunda-feira (24), a previsão é de muito sol e calor, com pequena chance (inferior a 30%) de pancadas rápidas e isoladas de chuva à tarde. Máxima de 31º e mínima de 19º.

A previsão para a terça-feira (25) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather