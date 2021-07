Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Um novo bloqueio atmosférico vai impedir a chegada de frentes frias ao Brasil ao longo desta primeira quinzena de julho.

O ar seco vai predominar na região, impedindo a formação de nuvens de chuva. Durante as tardes, a umidade relativa do ar vai atingir índices críticos, com valores abaixo dos 30%

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





O amanhecer pode começar frio nesta segunda-feira (5), mas o sol aparece, com variação de nuvens, e não há condições para chuva. Máxima de 21º e mínima de 12º.

Na terça-feira (6), um sistema de alta pressão atmosférica vai continuar impedindo nuvens carregadas sobre a região e o tempo continua seco. Máxima de 20º e mínima de 11º.

Na quarta-feira (7), o sol também predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 23º e mínima de 12º.

A quinta-feira (8) deve ser mais um dia de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 22º e mínima de 10º.

A previsão para a sexta-feira (9) é de sol entre poucas nuvens e clima seco. Máxima de 23º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather