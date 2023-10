Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Todo o estado de São Paulo enfrenta uma semana de tempo instável devido à combinação de alta umidade, de calor e da passagem de uma nova frente fria. Há risco de chuva forte na região de Atibaia.

Para esta quarta-feira (4), a previsão é de um dia com sol e calor, mas também de atenção para pancadas de chuva moderadas a fortes, à tarde e à noite.

O tempo fica ainda mais instável na quinta-feira (5). A chuva ganha força devido à passagem de uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical, mas que fica sobre o mar, perto do Rio Grande do Sul.

No restante da semana, a previsão é de que o tempo continue instável devido ao forte aquecimento. Na sexta-feira (6) e no sábado (7), o estado de São Paulo terá sol, calor e as pancadas de chuva a partir da tarde, mas que não se prolongam por muitas horas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (4) deve ser de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31º e mínima de 19º.

Na quinta-feira (5), novas áreas de instabilidade chegam à região e a previsão é de tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite. Máxima de 31º e mínima de 18º.

A expectativa para a sexta-feira (6) é de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva durante o dia. À noite o tempo fica firme. Máxima de 32º e mínima de 19º.

O sábado (7) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 33º e mínima de 21º.

Para o domingo (8), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 29º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather