Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A frente fria que passou pelo litoral de São Paulo nesta última terça-feira (5) estimulou a formação de nuvens carregadas em todo o estado, incluindo a região de Atibaia. A mudança na circulação de ventos causada pela frente fria injetou mais umidade no ar, que já estava quente e úmido.

A frente fria se deslocou para o litoral do Rio De Janeiro, mas a circulação de ventos marítima continua trazendo muita umidade para o estado de São Paulo, mantendo as condições para formação de mais nuvens de chuva no decorrer desta quarta-feira (6).

Os períodos com sol e as temperaturas voltam a aumentar a partir da quinta-feira (7), mas as pancadas de chuva vão continuar até o fim de semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta quarta-feira (6) é de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 29º e mínima de 19º.

A quinta-feira (7) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 19º.

A previsão do tempo para sexta-feira (8) é de sol pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 28º e mínima de 20º.

O sábado (9) deve ser de sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 21º.

Para o domingo (10), a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 20º.