Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma frente fria chega ao Sul do país neste primeiro dia de outono, 20 de março, mas desloca-se rapidamente e já atinge o estado de São Paulo na quinta-feira, 21 de março. A expectativa é que a ela venha acompanhada de fortes pancadas de chuva e rajadas de vento.

Na sexta-feira (22), a frente fria avança sobre o Rio De Janeiro, mas ainda causará muita instabilidade em São Paulo. Além disso, a forte infiltração de umidade marítima começará a atuar para reforçar as condições para chuva e a temperatura deve cair.

No sábado (23), O tempo permanece instável, com predomínio de céu nublado, chuva fraca e temperatura amena no decorrer do dia. No domingo (24), há possibilidade de algumas aparições do sol, sempre junto de muitas nuvens.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta quarta-feira (20) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 31º e mínima de 21º.

A quinta-feira (21) deve ser de predomínio de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Máxima de 33º e mínima de 21º.

A previsão do tempo para sexta-feira (22) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 24º e mínima de 18º.

O sábado (23) deve ser nublado com aberturas de sol à tarde. A temperatura não sobe muito e pode garoar de manhã e à noite. Máxima de 22º e mínima de 17º.

A expectativa para o domingo (24) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 24º e mínima de 17º.