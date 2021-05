Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A combinação da presença do ar frio de origem polar com o céu limpo, praticamente sem nuvens, deixa as noites e o amanhecer mais frios na Região Sudeste. É isso que explica as temperatura mais baixas observadas na madrugada e amanhecer desta quarta-feira em todos os estados da Região.

Mais ar frio de origem polar se espalhou sobre o Sudeste do Brasil com a recente passagem de uma frente fria, mas que quase não trouxe chuva. Esta frente fria já está afastada em alto-mar, na altura do litoral do Espírito Santo.

Além de baixar a temperatura, o ar frio polar também reduz o nível de umidade no ar. Com a presença do sol desde cedo, após o amanhecer frio, o ar esquenta rapidamente e faz até um pouco de calor à tarde. É nas horas mais quentes do dia que a umidade relativa do ar fica mais baixa.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (19), o sol predomina e não há expectativa de chuva. A temperatura sobe um pouco à tarde, mas volta a esfriar com o por do sol. Máxima de 24º e mínima de 13º.

Na quinta-feira (20), o ar frio de origem polar deixa a temperatura baixa nas primeiras horas do dia. Há condições para a formação de nevoeiro ao amanhecer, mas à tarde a temperatura volta a subir. Máxima de 26º e mínima de 7º.

Na sexta-feira (21), ainda faz frio pela manhã. À tarde o sol predomina e a sensação será de calor. Máxima de 28º e mínima de 10º.

No sábado (22), uma nova frente fria chega à região, provocando aumento de nebulosidade. Podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 25º e mínima de 12º.

O domingo (23) também deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 24º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo e Cptec.inpe