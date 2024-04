Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

De acordo com o panorama climático, os próximos dias serão de tempo estável, com sol aparecendo entre nuvens e temperaturas oscilando dentro de uma faixa agradável, sem grandes previsões de alteração no padrão climático.



As tardes serão mais quentes, com temperaturas em torno dos 30°C, e madrugadas mais amenas, podendo chegar aos 16°C.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta quarta-feira (3) é de sol e poucas nuvens. Não chove. Máxima 30º e mínima de 18º.

A quinta-feira (4) também deve ser de sol com poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 31º e mínima de 18º.

Na sexta-feira (5), o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 31º e mínima de 17º.

A previsão do tempo para o sábado (6) é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 29º e mínima de 16º.

O domingo (7) deve ser de sol entre nuvens. Máxima de 31º e mínima de 18º.