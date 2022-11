Copa do Mundo 2022: como controlar a ansiedade nos jogos do Brasil

Taquicardia, falta de ar, mãos suando, inquietação… O Brasil está classificado para as Oitavas de Final da Copa do Mundo 2022, no Catar, e muitos torcedores apresentam esses sintomas. Depositam muita expectativa e energia nas partidas e toda a emoção do momento pode acabar em ansiedade e estresse, que prejudicam a saúde física e emocional. Especialmente se o gol demorar a sair ou se houver pênaltis envolvidos. Para que isso não aconteça e estrague sua diversão, especialistas listaram para o Eu Atleta dez dicas do que fazer e o que evitar antes e durante os jogos, e exercícios de respiração.

(Imagem Ilustrativa: Gustavo Ferreira por Unsplash)

“É que existe uma liberação de hormônios de forma mais rápida, tais como a adrenalina e noradrenalina, que fazem com que a pessoa sinta a boca seca e o coração acelerado. Também pode ter aumento da pressão arterial, além de outros sintomas. Além da liberação do cortisol, que é comumente chamado de hormônio do estresse”, explica a psicóloga Renata Tavolaro.

“Torcedores sentem tantas emoções com os jogos, por isso, alguns assistem sozinhos, calados, outros fazem simpatia, usam a mesma camisa. Uns comem, outros não. Mas o que a gente deve sempre ter em mente é que a Copa do Mundo é um enorme prazer, traz benefícios holísticos, principalmente para nós, brasileiros, que nascemos na terra do futebol. A alegria deste benefício é que vai dar o tom”, completa a psicóloga Vanessa Jaccoud.

10 dicas para segurar a ansiedade na Copa do Mundo

Procure não exagerar no álcool, pois em excesso ele pode aumentar os batimentos cardíacos e trazer euforia, prejudicando ainda mais o quadro emocional. Evite baldes de café, já que a cafeína é estimulante e pode exacerbar os sintomas de ansiedade preexistentes. Tome um chá quente de propriedades calmantes, como o de camomila. Esqueça aqueles que também têm cafeína na composição ou são estimulantes – alerta o psicólogo Renan Molina, referindo-se a bebidas como chá preto e chá verde. Evite alimentos gordurosos e açucarados. Invista em uma alimentação mais saudável, em pratos assados e grelhados, pois dependendo dos alimentos ingeridos eles podem contribuir ainda mais para o estresse e a ansiedade. Tente fazer a refeição horas antes do jogo para ter uma boa digestão e não chegar na hora do jogo com desconfortos abdominais. Tome um banho quente. Isso ajuda a relaxar em dois momentos: antes de começar o jogo ou depois. Segundo o psicólogo Renan Molina, muitas vezes, a pessoa está bem e, durante a partida, vai tendo episódios de estresse e preocupações. A água quente ajuda a reforçar a sensação de bem-estar. Tente não roer as unhas. “A pessoa não escolheu roer e esse comportamento é condicionado a uma situação. Muitas vezes ela perde o controle e a consciência do que está fazendo. Então, o primeiro passo é ter essa consciência. Na hora que estiver com o dedo na boca, tentar se lembrar, tente parar. Pode pedir até para alguém avisar que você está roendo as unhas. Dessa forma, você aumenta a consciência da situação e consegue diminuir o ato”, ensina Renan Molina. Nada de exageros, seja para comer, beber, torcer ou comentar. A ansiedade é natural, mas os exageros enfraquecem a pessoa e acabam com a graça do momento, diz a psicóloga Vanessa Jaccoud. Faça exercícios de respiração. Afinal, devido à ansiedade, a respiração torna-se curta e ineficiente. Por isso, confira exercícios de respiração logo abaixo. Saia da frente da TV e pare de ver o jogo se perceber que está com palpitações, respiração ofegante, sudorese. Faça exercícios de respiração, tome um banho quente, tome um chá. Depois da pausa, se sentir que está bem, volte, orienta o psicólogo Renan Molina. Mas se for cardiopata ou sentir que segue com o grau de ansiedade elevado, desligue a TV e só ligue de novo depois que o jogo acabar e já souber o resultado, orienta Vanessa Jaccoud.

E lembre-se: se uma pessoa perde totalmente o controle durante um jogo, isso pode ocorrer em outras situações. Buscar tratamento com um profissional será benéfico para a saúde mental.

Exercícios de respiração para momentos de estresse

Respiração Profunda

Este exercício é bastante simples e não requer qualquer prática. Ele ajudará a baixar a frequência cardíaca, além de promover a sensação de bem-estar, como explica Vanessa Jaccoud:

Sente-se em um lugar confortável, mantenha a coluna ereta e, se preferir feche os olhos;

Inspire por três a cinco segundos, de forma profunda, para expandir e projetar seu abdômen inferior para a frente;

Expire lentamente;

Experimente pelo menos dez ciclos.

Respiração quadrada

Vanessa Jaccoud também ensina esse exercício, que é simples e contribui para baixar a frequência cardíaca e promover o bem-estar. O importante é aprender a controlar e gerenciar suas emoções:

Sente-se em um lugar confortável, mantenha a coluna ereta e, se preferir, feche os olhos;

Inspire por quatro segundos e, na sequência, mantenha seus pulmões cheios pelo mesmo tempo;

Solte o ar por quatro segundos e mantenha seus pulmões vazios pelo mesmo tempo;

Experimente pelo menos cinco ciclos.

Fontes:

Renan Molina, psicólogo clínico

Renata Tavolaro, psicóloga, head de psicologia da OrienteMe, healthtech de saúde.

Vanessa Jaccoud, psicóloga, especialista em Psicossomática pela FCMSCSP – Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e diretora da ABMP/SP- Associação Brasileira de Medicina Psicossomática.

Fonte: EuAtleta