Covid-19: Atibaia confirma 1 óbito e descarta 1 morte suspeita nesta segunda-feira (30)

A Secretaria de Saúde de Atibaia confirmou mais 1 óbito por Covid-19 nesta segunda-feira, 30 de agosto, o que eleva o total de vítimas fatais para 320 no município. O 320º óbito confirmado é de uma mulher de 41 anos, sem doença de base, que faleceu no Pronto Socorro da Santa Casa em 22 de agosto. Um óbito suspeito foi descartado: o de um jovem de 15 anos, com doença de base, que foi internado na UTI do HUSF em 20 de agosto e faleceu dia 23. De acordo com boletim epidemiológico, outro óbito entrou para a lista de suspeito da doença, referente a um homem de 70 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria do Hospital Albert Sabin em 11 de agosto e morreu no dia 29.

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 30 de agosto:

Notificações: 22.408

Descartados: 10.737

Confirmados: 11.425

Recuperados: 9.777

Em investigação: 246

Óbitos confirmados: 320

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação do leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 55%

Hospital Novo Atibaia – 17%

Hospital Albert Sabin – 57%

Hospital Novo Atibaia – 20%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 66%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 23%

HUSF: 53%

Santa Casa de Bragança Paulista: 65%

Santa Casa de Socorro: 57%

Relação de novos casos confirmados:

11389º: Mulher, 41 anos – Óbito;

11390º: Mulher, 55 anos – Recuperada;

11391º: Mulher, 24 anos – Recuperada;

11392º: Homem, 47 anos – Recuperado;

11393º: Homem, 60 anos – Recuperado;

11394º: Mulher, 67 anos – Recuperada;

11395º: Mulher, 58 anos – Em Isolamento Social;

11396º: Mulher, 20 anos – Assintomática;

11397º: Mulher, 30 anos – Recuperada;

11398º: Mulher, 48 anos – Recuperada;

11399º: Mulher, 17 anos – Em Isolamento Social;

11400º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

11401º: Homem, 42 anos – Recuperado;

11402º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

11403º: Homem, 45 anos – Recuperado;

11404º: Homem, 72 anos – Recuperado;

11405º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

11406º: Homem, 42 anos – Recuperado;

11407º: Homem, 69 anos – Em Isolamento Social;

11408º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

11409º: Mulher, 46 anos – Assintomática;

11410º: Mulher, 75 anos – Em Isolamento Social;

11411º: Mulher, 15 anos – Em Isolamento Social;

11412º: Mulher, 31 anos – Recuperada;

11413º: Mulher, 23 anos – Assintomática;

11414º: Mulher, 49 anos – Recuperada;

11415º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

11416º: Homem, 22 anos – Assintomático;

11417º: Mulher, 72 anos – Recuperada;

11418º: Homem, 28 anos – Recuperada;

11419º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

11420º: Mulher, 25 anos – Recuperada;

11421º: Homem, 27 anos – Recuperado;

11422º: Mulher, 31 anos – Recuperada;

11423º: Mulher, 34 anos – Recuperada;

11424º: Homem, 25 anos – Recuperado;

11425º: Mulher, 31 anos – Recuperada.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia