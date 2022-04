Covid-19: Atibaia recebe a confirmação de mais seis óbitos

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, nesta terça-feira (5), Atibaia recebeu a confirmação de mais seis óbitos por Covid-19, totalizando 386 mortes decorrentes da doença desde o início da pandemia. Das mortes registradas (veja relação de perfis abaixo), cinco aconteceram entre 30 de janeiro e 20 de fevereiro, em hospitais da capital, e uma ocorreu em 2 de março, na Santa Casa de Bragança Paulista.

(Imagem Ilustrativa: ELG21 por Pixabay)

381º óbito confirmado: Homem, 62 anos, sem doença de base, foi internado na Santa Casa de Atibaia em 28 de janeiro, transferido para o Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília no dia 31, faleceu em 6 de fevereiro.

382º óbito confirmado: Mulher, 69 anos, com doença de base, foi internada na Santa Casa de Atibaia em 1º de fevereiro, transferida no mesmo dia para o Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília, faleceu em 20 de fevereiro.

383º óbito confirmado: Mulher, 48 anos, sem doença de base, foi internada na UTI do Hospital das Clínicas em 26 de janeiro, faleceu em 4 de fevereiro.

384º óbito confirmado: Homem, 69 anos, com doença de base, foi internado na enfermaria do Hospital Nove de Julho em 3 de janeiro, transferido para a UTI no dia 6, faleceu em 30 de janeiro.

385º óbito confirmado: Homem, 57 anos, com doença de base, foi internado em 4 de fevereiro no Hospital e Maternidade São Cristóvão, transferido no dia 6 para a UTI, faleceu em 12 de fevereiro.

386º óbito confirmado: Homem, 76 anos, com doença de base, foi internado em 1º de março na Santa Casa de Bragança Paulista, faleceu no dia 2 de março.

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 5 de abril:

Notificações: 34.834

Descartados: 17.271

Confirmados: 17.382

Recuperados: 15.426

Em investigação: 179

Óbitos confirmados: 386

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 11%

Hospital Albert Sabin – 0 (zero) Hospital Novo Atibaia – 11% UTI:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 10%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 50%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 10%

Relação de novos casos confirmados:

17350º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

17351º: Mulher, 78 anos – Enfermaria;

17352º: Homem, 62 anos – Óbito;

17353º: Mulher, 89 anos – Recuperado;

17354º: Mulher, 69 anos – Óbito;

17355º: Mulher, 48 anos – Óbito;

17356º: Homem, 78 anos – Recuperado;

17357º: Homem, 69 anos – Óbito;

17358º: Homem, 86 anos – Recuperado;

17359º: Homem, 57 anos – Óbito;

17360º: Mulher, 9 anos – Recuperado;

17361º: Mulher, 66 anos – Recuperado;

17362º: Homem, 11 meses – Recuperado;

17363º: Homem, 65 anos – Recuperado;

17364º: Homem, 44 anos – Recuperado;

17365º: Homem, 63 anos – Recuperado;

17366º: Homem, 77 anos – Recuperado;

17367º: Homem, 76 anos – Óbito;

17368º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

17369º: Mulher, 27 anos – Recuperado;

17370º: Mulher, 17 anos – Recuperado;

17371º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

17372º: Homem, 30 anos – Recuperado;

17373º: Mulher, 25 anos – Recuperado;

17374º: Mulher, 74 anos – Recuperado;

17375º: Homem, 11 anos – Recuperado;

17376º: Mulher, 6 anos – Recuperado;

17377º: Homem, 62 anos – Recuperado;

17378º: Homem, 68 anos – Recuperado;

17379º: Homem, 47 anos – Assintomático;

17380º: Homem, 7 anos – Em Isolamento Social;

17381º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

17382º: Homem, 48 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia