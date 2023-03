Atibaia confirma mais um óbito por Covid-19

Mais um óbito por Covid-19 foi registrado em Atibaia, elevando o total para 456 mortes na cidade desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o 456º óbito confirmado foi o de uma mulher de 61 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 12 de março e faleceu no dia 14.

(Imagem Ilustrativa: Photo by CDC por Unsplash)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 55.913

Descartados: 29.682

Confirmados: 26.082

Em investigação: 149

Óbitos confirmados: 456

DENGUE (Dados atualizados do SINAN de 2023)

Notificações: 159

Descartados: 77

Confirmados: 76

Em Investigação: 6

Óbitos confirmados: 0

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia