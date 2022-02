Covid-19: Atibaia registra mais 2 óbitos e 227 casos da doença

O município de Atibaia registrou mais dois óbitos por Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença para 353 desde o início da pandemia. O 352º óbito confirmado é de um homem de 80 anos, com doença de base, que foi internado na UTI do Hospital Albert Sabin em 9 de dezembro e faleceu em 13 de janeiro. O 353º óbito confirmado é de um homem de 73 anos, sem doença de base, que foi internado na enfermaria na Santa Casa de Atibaia em 11 de janeiro e morreu no dia 23. O boletim epidemiológico desta terça-feira (1) apontou também 227 novos casos de Covid-19 na cidade.

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro:

Notificações: 30.103

Descartados: 14.846

Confirmados: 15.071

Recuperados: 12.956

Em investigação: 186

Óbitos confirmados: 353

Óbitos suspeitos: 13

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 50%

Hospital Novo Atibaia – 88%

Hospital Albert Sabin – 50% Hospital Novo Atibaia – 88% UTI:

Hospital Albert Sabin – 25%

Hospital Novo Atibaia – 65%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 84%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes de Atibaia na fila CROSS

UTI: 3

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia