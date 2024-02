Criança de quatro anos morre após se afogar em piscina de escola de Atibaia

Uma criança de quatro anos morreu após se afogar na piscina de uma escola de educação infantil em Atibaia, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (22).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o menino se afogou por volta das 10h30 na piscina da escola, que fica na rua Monsenhor Kolly, localizada no Centro da cidade.

Vítima chegou a ser encaminhada à Santa Casa da cidade, mas não resistiu e morreu (Foto: Reprodução / Google Street View)

Ele chegou a ser socorrido à Santa Casa pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi acionado por professores, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Uma funerária foi acionada e encaminhou o corpo da criança para o Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames necroscópicos. O velório e enterro aconteceram na manhã desta sexta-feira (23).

O caso registrado pelo irmão da vítima, como morte suspeita, na delegacia de Atibaia, que iniciou as investigações. A Rede Vanguarda apurou que representantes da escola prestaram depoimento nesta sexta.

A reportagem acionou a escola, identificada como ‘Mundo Mágico’, que lamentou o caso. “Estamos prestando todo o apoio aos familiares e lamentamos muito que essa fatalidade tenha ocorrido dentro de nossas instalações”, escreveu a empresa.

De acordo com a Prefeitura de Atibaia, a unidade tem alvará válido até abril deste ano.

