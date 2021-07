Curso gratuito de Limpeza e Desinfecção de Caixa D’água está com inscrições abertas em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, em parceria com o Sebrae, está promovendo um curso rápido e gratuito para capacitação técnica empreendedora no ramo de construção civil. O curso de Limpeza e Desinfecção de Caixa D’água oferece aos cidadãos uma oportunidade para capacitação e desenvolvimento profissional.

O objetivo do curso é apresentar técnicas relativas à execução de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável, incluindo seus sistemas de alimentação e de distribuição, com segurança, qualidade, economia e respeito ao meio ambiente.

(Imagem Ilustrativa)

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até 29 de julho no endereço https://bityli.com/jIall. As vagas são limitadas e as aulas serão ministradas em duas turmas de segunda a quinta, de 2 a 16 de agosto, com horários opcionais, das 14h às 17h ou das 18h às 21h. O curso será realizado de forma presencial no Núcleo Profissionalizante de Atibaia, localizado na Rua Ambrósio de Carvalho (local da antiga EMEI Tereza Marcilio).

Mais informações SEBRAE AQUI ATIBAIA:

R. Castro Fafe, nº 295, Centro – (11) 4414-7800, opção 08 ou (11) 94120-3804 – sebraeaquiatibaia@gmail.com

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia