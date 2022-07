Cursos gratuitos de Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais estão com inscrições abertas

O Programa Novotec Expresso está com inscrições abertas para o curso de Qualificação Profissional (Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais), atribuindo oportunidades aos alunos do Ensino Médio das escolas estaduais e Etecs, além de jovens de 14 a 24 anos, com Ensino Fundamental completo.

Ao realizar a inscrição, os alunos matriculados nas redes públicas de ensino deverão preencher o número do Registro de Aluno (RA), para obter prioridade na inscrição, aberta no dia 19 de julho.

(Imagem Ilustrativa: Jan Vašek por Pixabay)

O programa Novotec oferta cursos técnicos e profissionalizantes de forma gratuita, além de oportunidades de estágio e orientação vocacional, que ajuda as pessoas no momento de escolher a profissão. Para se inscrever, basta acessar o site https://www.novotec.sp.gov.br/, até 15 de agosto, data limite da inscrição, válida para jovens de todo Estado de São Paulo.

Em Atibaia, as vagas disponíveis são para os cursos de Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais, ministrados na Etec Professor Carmine Biagio Tundisi (Av. Pref. Antônio Júlio de Toledo Garcia Lopes, nº 200, Jd. Cerejeiras), com previsão de início em 01 de setembro deste ano, presencialmente, aos sábados.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia