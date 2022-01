Defesa Civil alerta para risco de tempestades em Atibaia no fim de semana

A Defesa Civil de Atibaia emitiu alerta de risco meteorológico na região para o período entre esta sexta-feira (28) e domingo (30). De acordo com aviso divulgado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo na quinta-feira (27), áreas de instabilidade, associadas à passagem de uma frente fria, provocarão condições para chuvas, com momentos de tempestade, acompanhadas por raios, ventos e granizo nas regiões de Campinas, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

(Imagem Ilustrativa de Roman Grac por Pixabay)

Com a previsão de elevado acumulado de chuvas nesse período – pode chegar a 200 mm segundo o aviso meteorológico – existe risco de transtornos como deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos, informa a Defesa Civil.

Responsável por coordenar e supervisionar as ações de prevenção, preparação e resposta a desastres relacionados a eventos naturais, a Defesa Civil de Atibaia possui equipes treinadas para atender emergências, em regime de plantão 24 horas, atendendo pelos telefones 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia