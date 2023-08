Dia dos Pais: Campanha “Valorize Atibaia, Compre Aqui!” vai sortear TV 65 polegadas

O Dia dos Pais, que será celebrado em 13 de agosto, traz mais uma campanha “Valorize Atibaia, Compre Aqui!”, com o objetivo de potencializar as vendas e estimular o comércio no município. O consumidor que comprar produtos em uma das lojas participantes da promoção poderá cadastrar seus cupons e irá concorrer, pela Loteria Federal, a uma Smart TV Led Crystal UHD 65″ Samsung.

(Imagem Ilustrativa de charlesdeluvio por Unsplash)

Um representante da empresa participante onde o cliente sorteado adquiriu o cupom terá direito ao mesmo prêmio. A ação, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), com o apoio da Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai até o dia 25 de agosto. A data do sorteio pela Loteria Federal é 26 de agosto.

Para participar da campanha “Valorize Atibaia, Compre Aqui!”, o consumidor deverá acessar o aplicativo ACIATIBAIA Mobile, disponível gratuitamente nas lojas APP Store e Play Store, e cadastrar o cupom, por meio da leitura do QR code ou da linha digitável. Após o cadastro, o consumidor automaticamente receberá o número da sorte com o qual concorrerá ao prêmio. No aplicativo também é possível consultar as 300 empresas da cidade que aderiram à promoção, que possui o certificado de autorização SRE/ME número: 01.026253/2023.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia