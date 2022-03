Duelo de Motos 2022 em Atibaia arrecada 2,3 toneladas de alimentos

Mais uma vez Atibaia apresentou a todo o país as suas belezas e a sua vocação para os esportes e para o turismo de aventura durante o Duelo de Motos realizado na cidade. Este ano, na quinta edição do torneio no município, além dos pilotos com suas manobras radicais, a população também deu um show na arrecadação de alimentos destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, somando cerca de 2,3 toneladas de doações. A final do Duelo de Motos – maior competição de Motocross Freestyle (estilo livre), ou FMX, do Brasil – em 2022 foi transmitida ao vivo no Esporte Espetacular da Rede Globo e consagrou o chileno Javier Villegas como grande campeão.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O piloto garantiu o seu bicampeonato na competição (ele também venceu em 2017) na manhã do último domingo (6), na pista preparada na arena do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret. No duelo final, Javier venceu o mato-grossense Joaninha graças a uma apresentação com manobras incríveis e que levantaram o público presente – cerca de oito mil torcedores. A vitória pode ser considerada uma recuperação do chileno, que na edição de 2021 teve uma queda no duelo final e terminou na segunda posição.

Para assistir às performances do Duelo de Motos 2022 presencialmente o público teve que apresentar, no controle de acesso ao evento, comprovante de vacinação contra a Covid-19 com duas doses ou dose única e documento com foto. A edição deste ano limitou o público a somente 70% da capacidade total da arena e houve obrigatoriedade do uso de máscara e disponibilização de álcool em gel em diversos pontos do evento, que também proibiu a entrada com coolers com alimentos e bebidas, exceto água. A entrada ainda esteve condicionada à doação de um quilo de alimento não perecível.

Duelos

Em uma manhã de domingo de intenso calor, os oito pilotos classificados (após as disputas de sábado) para as quartas-de-final conseguiram elevar ainda mais a temperatura, com duelos radicais e de muita criatividade que arrancaram aplausos dos torcedores presentes. Javier, piloto apontado como um dos favoritos, justificou seu status em todas as baterias: na primeira, pelas quartas de final, venceu Robertinho Fire; nas semifinais, passou pelo cearense Claudinho Rocha; e, na decisão, superando a grande apresentação de Joaninha, conquistou o título do Duelo de Motos 2022 e comemorou junto à torcida.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A classificação final foi a seguinte: 1º – Javier Villegas (Chile); 2º – Gilmar “Joaninha” Flores (Sinop/MT); 3º – Jonilson “Kiko” Silva (Boa Vista/RR); 4º – Claudio “Claudinho” Rocha (Fortaleza/CE); 5º – Jeff Campacci (Campinas/SP); 6º – Tatá Mello (Atibaia/SP); 7º – Cyro Oliveira (Bragança Paulista/SP); 8º – Robertt “Robertinho” Fire (Inocência/MS); 9º – Gabriel Gentil (Florianópolis/SC); e 10º – Diego Djamdjian (Bragança Paulista/SP).

Atração do Verão Espetacular da Rede Globo, o Duelo de Motos no município teve como objetivo fomentar e propagar na cidade a prática esportiva da modalidade (Motocross Estilo Livre – FMX), além de divulgar o nome de Atibaia e seus atrativos turísticos em rede nacional.

O Duelo de Motos 2022 contou com organização e realização IAPOIO e Esporte Multiplataforma, patrocínio de Monster Energy Drink, Dorflex, Magazine Torra, Pixbet, Cartão de Todos e apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio das secretarias de Turismo e de Esporte e Lazer.

Histórico de títulos nas edições de Atibaia

2017 – Duelo de Motos em Atibaia – Javier Villegas

2019 – Duelo de Motos em Atibaia – Fred Kyrillos

2020 – Duelo de Motos em Atibaia – Kiko Silva

2021 – Duelo de Motos em Atibaia – Fred Kyrillos

2022 – Duelo de Motos em Atibaia – Javier Villegas

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia