Eleições COMAD: Prefeitura de Atibaia convoca interessados em compor conselho

A Prefeitura da Estância de Atibaia abriu o processo eleitoral para a escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas (COMAD) para o triênio 2024/2027. O processo eleitoral terá a assembleia de eleição realizada em 28 de fevereiro, na Casa dos Conselhos, localizada na Avenida da Saudade, nº 287, Centro. A votação ocorrerá das 9h às 14h, com apuração às 14h30, garantindo a transparência dos procedimentos.

Os interessados em se candidatar devem atender aos requisitos estabelecidos, incluindo idade mínima de 18 anos, apresentação de documentos pessoais (RG, CPF e/ou CNH), título de eleitor da Zona Eleitoral de Atibaia ou comprovante de domicílio no município, comprovante de residência e declaração que ateste atuação na área de prevenção, tratamento e reinserção social no âmbito de álcool e outras drogas em Atibaia.

O credenciamento para candidaturas estará aberto de 11 a 31 de janeiro de 2024. As inscrições podem ser realizadas presencialmente no Departamento de Cidadania, localizado à Rua Zeferino Alves do Amaral, nº 285, Centro, de segunda a sexta-feira, das 13h às 15h. Alternativamente, os candidatos podem utilizar a plataforma eletrônica 1Doc (1doc.com.br/atendimento).

Após o período de inscrições, a Comissão Eleitoral homologará as candidaturas, publicando a lista dos candidatos inscritos, deferidos e indeferidos na edição do dia 7 de fevereiro da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia e no mural da Casa dos Conselhos. A posse dos conselheiros eleitos está marcada para o dia 12 de março. Para saber mais, acesse: prefeituradeatibaia.com.br/imprensa/pdf/2023.

