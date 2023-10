Atibaia define seus novos Conselheiros Tutelares

No domingo, 1º de outubro, a população de Atibaia foi às urnas para escolher os cinco novos Conselheiros Tutelares de Atibaia, garantindo os direitos das crianças e adolescentes nos próximos quatro anos (2024 a 2027).

Os eleitos foram: Juliana Castillo (1337 votos), Willian Dourado (1142), Paula Vitale (1127), Weverton Correa (1032) e Andreia Conselheira (952). Os candidatos restantes serão automaticamente conduzidos aos cargos suplentes do novo mandato, permanecendo à disposição do Conselho Tutelar, caso seja necessário.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Compareceram à votação um total de 3.277 pessoas, computando 11.119 votos. A apuração teve início logo após o encerramento da votação, na Câmara Municipal de Atibaia, e contou com a presença e fiscalização da Promotora de Justiça da Vara da Infância e Juventude da comarca local, Dra. Fabiana Kondik Alves Lima Gomes.

A votação do último domingo foi expressiva em Atibaia, com um número de votos maior em comparação com a eleição anterior em 2019, mesmo com o tempo chuvoso e o pleito não obrigatório.

Com atribuições previstas no Artigo nº 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os conselheiros tutelares atendem àquelas expostas em situação de violação de direitos e deliberam medidas de proteção. São responsáveis por acompanhar de perto as demandas da comunidade, podendo atuar como um elo entre a sociedade e os órgãos públicos, buscando soluções efetivas para os problemas enfrentados pelas crianças e pelos adolescentes.

Conheça os novos Conselheiros Tutelares de Atibaia – gestão 2024/2027 (ordem alfabética)

Andreia Conselheira

Cristã, com 46 anos e casada, Andreia é mãe de dois filhos. Começou sua jornada pela defesa da infância e adolescência no ano de 2004 em uma instituição de acolhimento. Desempenhou o papel de Conselheira Tutelar em São Paulo de 2007 a 2011. Em Atibaia, atuou como suplente de 2017 a 2019 e, desde 2020, exerce a função de Conselheira titular no município.

Juliana Castillo

Com 45 anos, solteira, é “tia” de inúmeras crianças e adolescentes, sempre empenhada em buscar um futuro melhor para todos. Atualmente é Conselheira Tutelar de Atibaia, contribuindo de maneira significativa para a transformação da realidade das crianças e adolescentes, evitando situações adversas como abandono, maus-tratos e diversas formas de violência.

Paula Vitale

Com 45 anos, é casada e mãe. Possui formação em Administração e há 17 anos se dedica ao serviço voluntário. Desde 2020, atua como Conselheira Tutelar em Atibaia. Há 12 anos, escolheu Atibaia para morar, movida pela determinação de proporcionar aos seus filhos um ambiente mais seguro e acolhedor para crescerem.

Weverton Correa

É professor e educador social ativo, focado no aprimoramento socioemocional de crianças e adolescentes, visando instigar mudanças positivas em seus trajetos de vida. Seu compromisso é dedicado à proteção e à promoção dos direitos das crianças e adolescentes.

Willian Dourado

Mais conhecido como Professor Dourado, fundou em 2003 o projeto “Ginga Criança” depois de reconhecer o potencial transformador da capoeira, que não apenas beneficia a saúde física, mas também promove o desenvolvimento psicológico e social. Esse projeto nasceu da sua vontade de contribuir para o bem-estar do próximo e da necessidade de efetuar mudanças nas vidas das crianças e adolescentes, principalmente aqueles em situações desfavoráveis. Durante o desenvolvimento do projeto, deparou-se com situações em que alguns alunos eram vítimas de negligência, maus-tratos e abandono. Essas experiências fortaleceram sua determinação em lutar ainda mais por eles.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia