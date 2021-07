Em razão da frente fria, acolhimento às pessoas em situação de rua e seus animais é intensificada

Com a notícia da frente fria que se instalou na região de Atibaia, a Prefeitura intensificou seu serviço nas últimas noites e promoveu ação conjunta entre a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Serviços e GCM, abordando todas as pessoas que se encontram nas ruas e convidando-as para, em companhia de seus animais de estimação, buscarem acolhida na Casa de Passagem.

A Casa de Passagem, equipamento mantido pela Prefeitura em parceria com a OSC Casa do Caminho, realiza o atendimento de pessoas em situação de rua em Atibaia, oferecendo acolhimento, inclusive para os animais que os acompanham. Todos são encaminhados para um local organizado que garante segurança e dignidade por meio de um trabalho humanizado. A equipe de abordadores sociais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social realiza o primeiro contato e tenta sensibilizar as pessoas em situação de rua a aderir aos serviços disponibilizados pelo município.

Casa de Passagem (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A coordenação do Programa Vida Nova é do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, com o apoio de vários setores do Poder Executivo, como a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde, Defesa Animal, Secretaria de Serviços e a Guarda Civil Municipal – GCM.

Durante o inverno, este trabalho foi intensificado no município. Os abordadores estão oferecendo os serviços de acolhimento às pessoas em situação de rua, que geralmente se instalam em praças e outros espaços públicos da cidade. Quando elas aceitam o atendimento, são levadas à Casa de Passagem, onde têm acesso a acomodação, inclusive para os animais que acompanham, guarda de pertences, cuidados de higiene pessoal, alimentação, e provisão de documentação, além de atendimento psicossocial e encaminhamento para o mercado de trabalho, ações que promovem a reinserção na sociedade e possibilitam um recomeço, ou seja, uma vida com mais qualidade e dignidade.

Durante esta semana, as ações conjuntas continuarão de forma mais intensa, no sentido de não permitir que ninguém permaneça nas ruas, contudo a vontade de cada um é respeitada, conforme determina a Constituição Federal.

O município, por meio da Casa de Passagem, abriu novas vagas para acolhimento, assim todos terão acesso a cama, cobertas, banho, roupas limpas e alimentação.

Os animais dos acolhidos também são bem-vindos e recebem cuidados no local que é bastante amplo. A Diretoria de Defesa Animal da Prefeitura garante atendimento aos cães e gatos que acompanham as pessoas em situação de rua, além de castração e acompanhamento de um veterinário.

A Casa de Passagem fica na Estrada dos Perines, nº 495, bairro Boa Vista, funciona 24 horas por dia e o telefone é (11) 4415-2274. A população pode entrar em contato informando sobre pessoas em situação de rua na cidade para que as equipes da Prefeitura providenciem abordagem e encaminhamento para a Casa de Passagem.

A abordagem está nas ruas das 7h à meia-noite todos os dias, e no período da meia-noite (0h) às 7h o Serviço da Abordagem atende sob chamada.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia