Estação SESI de Cultura de Atibaia está com inscrições abertas para vagas de estágio

A Estação SESI de Cultura de Atibaia abriu processo seletivo para estágio. Para se candidatar à vaga, é necessário estar cursando do 3º ao 7º semestre de graduação, preferencialmente, em Biblioteconomia, Artes, Comunicação, Pedagogia, Letras.

Estação SESI de Cultura de Atibaia (Imagem: Divulgação)

Funções:

· Auxiliar na organização e manutenção da biblioteca, tanto no âmbito do espaço físico quanto em seu funcionamento geral;

· Auxílio no empréstimo, renovação, devolução e guarda do acervo físico;

· Auxílio na execução de atividades especializadas, no atendimento ao usuário, na administração do acervo, além de colaborar no controle e na conservação de equipamentos mantendo-os em boas condições de uso.

· Auxílio em pesquisas e buscas de acervo físico e digital;

· Auxílio na realização de encontros, oficinas, visitas mediadas e programações culturais.

Carga Horária: 6h p/ dia (30h semanais)

Bolsa auxílio: R$ 9,10 por hora + auxílio transporte

Os interessados devem enviar currículos para esc.atibaia@sesisp.org.br com o assunto ESTÁGIO ESC.

O SESI-SP mantém parceria com o CIEE, portanto o candidato deve estar cadastrado no portal https://portal.ciee.org.br/ para participar do processo seletivo. O candidato também deverá ter cadastro no Portal do candidato SESI/SENAI https://candidatos.sesisenaisp.org.br/

Fonte: Assessoria de Comunicação SESI-SP