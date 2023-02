Prefeitura de Bragança abre inscrições para 282 vagas para professores e agentes infantis

A Prefeitura de Bragança Paulista abriu inscrições para contratação de 282 vagas na área da educação. Há vagas para professor de apoio a educação especial, professor de educação infantil e agente de desenvolvimento infantil (ADI).

Prefeitura de Bragança Paulista. (Foto: Divulgação/ Prefeitura Bragança Paulista)

De acordo com o edital, são 197 vagas para os docentes de educação especial, 30 para professor e 55 para agente de desenvolvimento infantil.

Para o cargo de professor, o salário é de R$ 2.229,65 e é necessário graduação em pedagogia ou ‘normal superior’. Para o cargo de agente, o salário é de R$ 1.439,11 e é necessário ter o ensino médio completo.

Para o cargo de professor de apoio à educação especial, as 197 vagas são divididas em duas situações diferentes: 134 para os profissionais que atuarem 40h semanais com salário de R$ 2.606,33 e 63 para profissionais que atuarem 25hsemanais com salário de R$ 1.628,96.

Nessa função, é necessária graduação em pedagogia com formação em educação especial inclusiva e/ou especialização em educação especial, além de pós-graduação em atendimento educacional especializado.

O interessado deverá enviar o currículo para o endereço de e-mail: seleção.braganca@promove.org.br e informar no assunto do e-mail o nome do cargo pretendido. As inscrições se encerram nesta quinta-feira (9).

Escolas selecionadas para receber os profissionais :

EM Prof. Adalmir Elias Duaik

EM Prof. Dr. Affonso Risi

EM Prof.ª Alba D’ Aparecida Klein

EM Antônio José da Fonseca

EM Prof.ª Célia Grasson

EM Prof.ª Eliana Peluso Sperandio

EM Prof. Fernando da Silva Leme

EM D. Henedina Rodrigues Cortez

EM Prof.ª Ivonne dos Santos Dias

EM Prof.ª Mª Augusta M. da Silva

EM Prof.ª Mª da Graça de Moraes Palombello

EM Prof.ª Mª Elisa Quadros Câmara

EM Prof.ª Mª Erci Ramos Valle

EM Prof.ª Mª Ignéa Morales Garcia

EM Prof.ª Mª Lúcia C. de C. Serralvo

EM Prof.ª Mª Thereza Cacossi Salema

EM Prof.ª Marisa Filomena do Amaral

EM Prof.ª Marisa Valério Pinto

EM Saada Nader Abi Chedid

EM Prof.ª Zitta de Mello Barbosa – Inf.

EMR Prof.ª Therezinha de Lima Bellotto

EMR Prof. Adelson Azevedo

Fonte: G1.globo.com