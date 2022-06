Estão abertas em Atibaia inscrições para Programa Culinária Sustentável

Com o objetivo de criar hábitos saudáveis, promover sustentabilidade ambiental e gerar autonomia financeira, o Programa Culinária Sustentável abriu mais duas oficinas gratuitas em Atibaia, tratando de conceitos de empreendedorismo aplicados à culinária. O evento conta com o apoio da Prefeitura e acontece no dia 13 de junho.

As inscrições estão abertas, são limitadas e podem ser feitas pelo link bit.ly/culinaria-sustentavel-atibaia . As oficinas oferecidas abordarão os temas de Comidas para Crianças, às 9h, e Receitas para aquecer no inverno, às 14h. Os cursos serão realizados no Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, que fica no Jardim Cerejeiras.

O Programa Culinária Sustentável promove aos participantes conceitos de reaproveitamento de alimentos, valorizando as cascas, talos e sementes que, normalmente, são descartados. O programa faz parte do Programa de Trabalho Social (PTS), lançado pela Atibaia Saneamento e a NTICS Projetos, em parceria com a SAAE (Saneamento Ambiental de Atibaia) e a Prefeitura.

O Culinária Sustentável tem como objetivo principal modificar a relação das pessoas com o ciclo do alimento, que envolve desde o planejamento para as compras, passando pelo preparo, até o consumo.

A ideia é estimular a economia local, através dessas oficinas oferecidas, que abordam na prática as noções de educação ambiental e empreendedorismo, promovendo a conscientização de como os hábitos não sustentáveis impactam toda a cadeia de alimentação.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia