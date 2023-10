Núcleo de Inclusão Produtiva abre inscrições para “Oficina de Amigurumi”

Gosta de artesanato? Que tal aprender a produzir amigurumi? O Núcleo de Inclusão Produtiva de Atibaia e o Instituto Elos promovem uma “Oficina de Amigurumi”, trazendo um design simples e delicado de tricô e crochê, com confecção normalmente de bichinhos que podem fazer parte da decoração e viraram febre em quartos de bebê.

O início das aulas está agendado para o dia 8 de novembro com conclusão prevista para o dia 21 de dezembro. As oficinas serão realizadas às quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 11h, no Núcleo de Inclusão Produtiva (Rua Gonçalves Dias 265, Jardim Cerejeiras). O transporte e a alimentação estão inclusos durante as oficinas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para participar da oficina é necessário realizar uma pré-inscrição por meio do link Oficina de Artesanato “amigurumi”, e em seguida aguardar a equipe entrar em contato. A oficina tem preferência para quem tem Cadastro Único e é indicada a partir de 14 anos – acompanhados pelo responsável. Para mais informações, basta entrar em contato com Núcleo de Inclusão Produtiva via WhatsApp (11) 97443-8930.

Todos os participantes com 100% de frequência receberão certificado de conclusão de curso e um kit de artesanato. A palavra amigurumi é formada por duas: Ami, que significa tricô ou malha, e nuigurumi, que é bicho de pelúcia.

Vale destacar que o Trabalho Técnico Social está sendo realizado pelo Instituto Elos – organização de educação social que fortalece a capacidade das pessoas de transformar suas realidades com apoio da Caixa Econômica Federal e Governo Federal, em parceria com o Núcleo de Inclusão Produtiva (NIP), coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia