Estão abertas inscrições para oficinas da Culinária Sustentável em Atibaia

Se você quer aprender como aproveitar integralmente os alimentos e gerar renda, duas oficinas do Programa Culinária Sustentável, com apoio da Prefeitura de Atibaia, serão realizadas na cidade de forma gratuita no dia 9 de maio, mostrando conceitos de empreendedorismo aplicados à culinária.

A oficina Comidas Típicas ocorre das 9h às 11h30 e a de Chás e Infusões das 14h às 16h30, no Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Rua Gonçalves Dias, 265 – Jardim Cerejeiras). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link https://forms.gle/iRsVzKwqNXrhieEr6 . É possível participar das duas oficinas, preenchendo o formulário duas vezes. As vagas são limitadas. Para mais informações acesse www.ptsatibaia.com.br .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O projeto Culinária Sustentável faz parte do Programa de Trabalho Social (PTS), lançado pela Atibaia Saneamento e a NTICS Projetos, em parceria com a SAAE (Saneamento Ambiental de Atibaia) e a Prefeitura. O Culinária Sustentável tem como objetivo principal modificar a relação das pessoas com o ciclo do alimento, que envolve desde o planejamento para as compras, passando pelo preparo, até o consumo.

A ideia é criar hábitos saudáveis, pensando na sustentabilidade ambiental e na utilização do alimento como um todo. Com isso, os participantes ampliam sua visão sobre o reaproveitamento dos alimentos e passam a valorizar as cascas, talos e sementes, que geralmente são descartados, como ingredientes e fontes de nutrientes.

As oficinas de capacitação abordam na prática noções de educação ambiental e empreendedorismo, promovendo a conscientização de como a mudança de alguns hábitos não sustentáveis impactam negativamente toda a cadeia de alimentação.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia