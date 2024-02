Oficina de valorização do empreendedorismo feminino está com inscrições abertas

A Prefeitura de Atibaia, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), promove na próxima quarta-feira, dia 28 de fevereiro, a oficina “Seja uma mulher que busca o equilíbrio como meta de vida”, iniciativa que faz parte do Programa de Empreendedorismo e Fomento à Atividade Econômica 2024 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), também integra o Plano de Desenvolvimento Local (PDL) e busca valorizar o empreendedorismo feminino e fomentar a atividade econômica no município.

(Imagem Ilustratva de LinkedIn Sales Solutions por Unsplash)

Inscrições

Com vagas limitadas, a oficina está com inscrições abertas e gratuitas no link: Programa de Empreendedorismo e Fomento à Atividade Econômica – SEDEC 2024 . Ela acontecerá às 18h, no SEBRAE AQUI Unidade II, localizado na Avenida Imperial, nº 1185, Jardim Imperial.

Objetivo

A oficina busca explorar a jornada da mulher moderna, destacando a importância de fazer escolhas conscientes em relação à carreira, à família e à realização pessoal. A ação aborda a autorresponsabilidade, a administração do tempo e a definição de metas como elementos-chave nessa busca.

Agenda SEBRAE AQUI Atibaia

A Prefeitura e o Sebrae já planejaram a agenda de março das ações em Atibaia. Confira a programação neste link.

Serviço

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia