Estão abertas novas vagas para a jornada “Organize seu Negócio”

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em parceria com o Sebrae e Associação Comercial (ACIA), informa que, devido ao sucesso do último módulo, estão abertas as inscrições para uma nova turma na jornada “Organize seu Negócio”, que acontece entre os dias 30 de maio e 2 de junho, no Centro de Formação Profissional II. O evento é gratuito e as inscrições são limitadas.

A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento Local e é uma jornada de conhecimento da área de gestão empresarial; os interessados devem se inscrever pelo link https://bit.ly/3wli3XJ . Para receber o certificado é necessário participar de todas os cursos oferecidos durante o evento.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

Cada oficina oferecida terá a duração de quatro horas, sempre das 18h às 22h e serão abordados temas como empreendedorismo de sucesso, formação de preço, fluxo de caixa e marketing digital, sempre visando a organização do negócio para um futuro promissor.

Confira a programação:

– 30 de maio: Empreendedor de Sucesso – módulo aborda a importância do empreendedorismo, expondo cases de sucesso

– 31 de maio: Marketing Digital – entendimento do marketing no conceito online, com possibilidade de venda online, entendendo qual se adapta ao tipo de negócio que possui.

– 1º de junho: Formação de Preço – desmistifica os cursos e gastos da empresa a ajuda o empresário a formar de maneira correta o preço de venda de produtos ou serviços.

– 2 de junho: Fluxo de Caixa – detalha o funcionamento, estrutura e aplicabilidade, auxiliando o empresário a tomar decisões com mais segurança.

SERVIÇO

Jornada “Organize seu Negócio”

Data: de 30 de maio a 2 de junho

Horário: 18h às 22h

Local: Centro de Formação Profissional II – Avenida Joviano Alvim, 112 – Alvinópolis

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia