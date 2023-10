Saulo Pedroso (PSD) tomou posse como deputado federal na tarde desta terça-feira (3), na Câmara dos Deputados, em Brasília, no Distrito Federal. O político era o 1º suplente à cadeira de Deputado Federal pelo PSD, em São Paulo, nas eleições de 2022.

Pedroso assumiu o cargo no lugar de Marco Antonio Bertaiolli (PSD), que deixou a vaga de deputado para assumir o posto de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE), em São Paulo.

Ex-prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso (PSD) toma posse como deputado federal (Foto: Cláudio Araújo/Divulgação)

Saulo Pedroso tem 40 anos e é natural de Atibaia, cidade onde já foi prefeito por dois mandatos seguidos, entre 2013 e 2020.

Nas eleições em 2022, ele concorreu como deputado federal e obteve 80.186 votos. Desde então, o político ficou como 1º suplente pelo Partido Social Democrático (PSD).

A sessão foi presidida pelo deputado federal Gilberto Nascimento (PSD). No discurso de posse, Saulo agradeceu pela oportunidade e destacou que pretende representar Atibaia e todas as cidades da região bragantina durante o mandato.

Processos

No período em que foi prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso foi alvo de processos, entre eles um em que foi condenado em outubro de 2022, junto com outros réus e empresas, a ressarcir R$ 23,9 milhões aos cofres públicos por serviços contratados e não executados pelo Consórcio Intermunicipal para Conservação e Manutenção de Vias Públicas Municipais Pró Estrada.

Saulo também foi condenado em 1ª instância a perder os direitos políticos por oito anos. No entanto, o parlamentar recorreu e o processo corre em instâncias superiores.

