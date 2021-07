Famílias de baixa renda vítimas da Covid-19 receberão auxílio em Atibaia

Atibaia foi incluída no SP Acolhe, iniciativa do governo do estado que vai conceder auxílio mensal de R$ 300 para famílias em situação de vulnerabilidade social que perderam ao menos um membro da família para a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Atibaia, das famílias cadastradas no CadÚnico, 24 se enquadram no perfil do programa e serão beneficiadas no município.

(Imagem Ilustrativa de lkzmiranda por Pixabay)

Para ser elegível ao auxílio é necessário que a família tenha sido inscrita no CadÚnico até 19 fevereiro de 2021, possua renda mensal de até 3 salários mínimos e tenha perdido ao menos um familiar vítima da Covid-19 a partir de março de 2020 até 21 junho de 2021. Mortes de filhos, cônjuges, pais e outros parentes – desde que tenham ocorrido dentro do núcleo familiar declarado no momento de inscrição/atualização do CadÚnico – dão direito ao auxílio, que será pago em 6 parcelas mensais, a partir de 20 de julho até dezembro deste ano, totalizando R$ 1.800 por membro familiar vitimado pela Covid-19.

A iniciativa faz parte do Bolsa do Povo, programa estadual de proteção social, e as famílias beneficiadas receberão token/voucher com senha e login gerados no Portal Bolsa do Povo, o que permitirá sacar o dinheiro no Banco do Brasil ou nos caixas eletrônicos do Banco24Horas. De acordo com o governo do estado, no total serão concedidos 11.143 benefícios, atendendo 30.681 pessoas e 11.026 famílias em todo o estado. As famílias podem consultar a elegibilidade ao programa e confirmar o cadastro através do Número de Identificação Social (NIS) no portal: https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/ .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia