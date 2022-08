Oficialmente declarada “Capital Nacional do Morango” e conhecida também pela produção de flores, Atibaia contará com uma Feira Permanente do Produtor Rural a partir do dia 3 de setembro, todos os sábados, das 8h às 12h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Com o objetivo de aquecer a economia local e fortalecer os comerciantes autônomos e produtores rurais, a Feira reunirá em um mesmo local as diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a possibilidade de comprar produtos frescos diretamente do produtor, com preços atrativos para a população.

Feira Permanente do Produtor Rural acontecerá todos os sábados em Atibaia; com destaque para as flores e morangos (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A feira também será mais um ponto de interesse para os turistas que visitam a cidade, oferecendo grande variedade de produtos de qualidade, além de itens para presentear familiares e amigos com lembranças de Atibaia, cidade conhecida pelas flores e morangos. O local será ponto oficial de venda do morango no município, além de flores de corte, vasos, arranjos, suculentas e até as famosas orquídeas de Atibaia.

Atibaia, a cidade do morango

Atibaia é pioneira na implementação da Produção Integrada de Morango (PIMo), projeto da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que oferece processos alternativos ao sistema convencional de produção com o objetivo principal de reduzir o uso de agrotóxicos e estimular o equilíbrio do ecossistema, mantendo a qualidade e a segurança dos produtos.

Por meio do Programa de Revitalização da Cultura do Morango, a Prefeitura ainda oferece apoio aos pequenos produtores familiares do município, distribuindo mais de 180 mil mudas de morango reproduzidas no Viveiro Municipal.

Os morangos e as flores, além de fortificarem a economia, são símbolos turísticos da cidade: o município realiza todos os anos, em setembro, a Festa de Flores e Morangos de Atibaia, realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, com o apoio da Prefeitura. A festa retorna neste ano após cancelamentos em 2020 e 2021 em função da pandemia de Covid-19.

Os produtores interessados em participar da Feira Permanente devem procurar a Secretaria de Agricultura da Prefeitura (Estrada Municipal Juca Sanches, nº 400, Jardim Brogotá; telefone 11.4414-3985) para realizar um cadastro de participação. A Feira será exclusiva para produtores rurais de Atibaia e comercializará somente frutas, hortaliças, flores e morangos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia