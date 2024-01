Fundação CASA promove o II Festival de Moda para centros socioeducativos no interior 

Jovens de ambos os sexos, que cumprem medida socioeducativa de internação em 31 centros da Fundação CASA em 22 cidades do interior e do Litoral Norte do Estado, participam desde o início de janeiro, da II edição do Festival de Moda, realizado em parceria com Senac São Paulo, por meio de projeto desenvolvido pelo Atendimento Corporativo da instituição.

Para o Festival, os jovens internados desenvolverão coleções de camisetas e bonés ao longo do curso de Customização de Camisetas e Bonés, ministrado pelo Senac São Paulo nos centros socioeducativos, assim como ocorreu na 1ª edição no ano passado. Em 2024, o tema eleito foi “Musicais”.

(Foto: Divulgação / Fundação CASA)

Os adolescentes envolvidos estão internados em centros localizados nas cidades de Campinas, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Araraquara, Taquaritinga, Araçatuba, Irapuru, Marília, Lins, São José do Rio Preto, Bauru, Iaras, Cerqueira César, Sorocaba, Lorena, Jacareí, Taubaté, Atibaia e Caraguatatuba.

Esses centros de atendimento pertencem às divisões regionais Metropolitana Campinas (DRMC), Vale do Paraíba (DRVP), Oeste (DRO), Norte (DRN) e Sudoeste (DRS). A divisão regional é uma administração localizada da Fundação CASA responsável pela supervisão do atendimento.

O festival está dividido em duas etapas: na primeira, os adolescentes desenvolvem as coleções, que passarão por uma seletiva; na segunda, os selecionados se apresentam em um evento nos moldes de uma “Fashion Week” e são avaliados por um corpo de jurados.

Para a primeira etapa, em cada centro socioeducativo participante será formada uma equipe com até dez jovens internados, sendo que cinco deles ficarão responsáveis por desfilar os itens e um apresentará toda a coleção no evento.

Na fase de desenvolvimento, cada equipe deverá criar cinco conjuntos diferentes de camisetas e bonés, elaborados de acordo com o tema “Musicais”. O design dos itens é livre, podendo ser de diferentes tipos, como a moda rua, desde que traga na concepção da ideia do grupo o diálogo com o tema.

As coleções deverão ser concluídas entre os dias 18 e 22 março, quando as equipes dos centros de atendimento participantes deverão fotografar os materiais e gravar um áudio explicando a inspiração para desenvolvê-los.

Esses arquivos serão enviados e avaliados por uma comissão formada por representantes do Senac São Paulo e da Fundação CASA. Após a análise, serão escolhidas as seis melhores produções de centros de internação masculinos e feminino, que representarão cada uma das cinco divisões regionais da Fundação CASA envolvidas. Apenas a Divisão Regional Sudoeste terá duas equipes representantes, com uma equipe originária de um centro de internação masculino e outra de um centro de atendimento feminino.

O resultado da escolha dos representantes regionais será divulgado no dia 1º de abril, quando começará a segunda e última etapa do festival. Ela será realizada no dia 17 de abril 2024 num evento no Senac São Miguel Paulista, no bairro da zona Leste da cidade de São Paulo.

O evento contará com um desfile protagonizado pelos adolescentes, com direito a passarela e banca de jurados. Ao final do desfile, serão eleitas e premiadas as três melhores coleções de camisetas e bonés.

De acordo com o presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes, o evento será muito positivo para todos. “É uma forma de abordar conceitos do empreendedorismo e apresentar para esses adolescentes as várias possibilidades que o mercado de trabalho oferece”, comentou.

“Atuar em parceria com a Fundação CASA significa dedicar-se à nossa missão de transformar vidas por meio da educação profissional. Essa parceria nos permite potencializar o desenvolvimento de jovens, contribuindo para oportunidades futuras. Iniciativas como o II Festival de Moda exemplificam nosso compromisso social”, afirma Josiane Serrano, gerente do Atendimento Corporativo do Senac São Paulo.

Na 1ª primeira edição, o tema do Festival foi “Música e Artistas” e foi vencida pelos jovens do CASA Irapuru I, da cidade do interior paulista, que produziram uma coleção de camisetas e bonés inspirada no filme “Space Jam: O jogo do Século”, de 1996, em que o jogador de basquete Michael Jordan contracena com as personagens animadas da turma dos Looney Tunes.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Fundação CASA