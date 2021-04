Fundo Social promove arrecadação de alimentos nas feiras livres

Os impactos da pandemia de Covid-19 são sentidos por todos, mas para algumas famílias, ela afeta a garantia das condições mínimas de sobrevivência. Oferecendo mais uma oportunidade de praticar o bem, mesmo em tempos difíceis como o que estamos vivendo, e ajudar quem mais precisa, o Fundo Social de Solidariedade começa hoje, dia 7 de abril, a promover a arrecadação de alimentos não perecíveis também nas feiras livres.

As doações de alimentos não perecíveis podem ser entregues na barraca de pastel da feira noturna no estacionamento do Centro de Convenções e Eventos “Victor Brecheret” e nos pontos de arrecadação do Fundo Social de Solidariedade instalados nas feiras livres do Centro, do Alvinópolis e do Caetetuba (veja os dias e locais abaixo). Os alimentos arrecadados serão repassados às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica atendidas pela rede de assistência social do município.

(Imagem Ilustrativa)

Além das feiras, os postos de saúde municipais também estão recebendo doações de alimentos pela campanha “Vacina Contra a Fome”. É importante ressaltar que nessas ações serão arrecadados exclusivamente alimentos não perecíveis. Outros tipos de doação como móveis, roupas e brinquedos podem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social: Av. São João, nº 613 (no cruzamento com a Av. Jerônimo de Camargo). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4412-8220.

Dias e locais das feiras com pontos de arrecadação:

– Terça: Alvinópolis – ao lado do Estádio Municipal;

– Quarta: Feira Noturna – estacionamento do Centro de Convenções;

– Quinta: Centro – pátio do Mercado Municipal;

– Sexta: Caetetuba – próximo à Unidade de Saúde Santa Clara;

– Sábado: Alvinópolis – Avenida Major Alvim, próximo à Igreja Cristo Rei;

– Domingo: Alvinópolis – Rua Alcebíades Chicaroni.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia