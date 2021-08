Furto da fiação de iluminação do Jardim do Lago prejudica atividades no local

No último dia 29 de julho ocorreu o furto de mil metros de fios e cabos de cobre, que ficavam situados em postes de iluminação ornamental do Jardim do Lago. O furto prejudicou a utilização no local para as atividades de lazer, a equipe de fiscalização da Prefeitura de Atibaia registrou um boletim de ocorrência junto à Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil do Estado de São Paulo.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Secretaria de Turismo informou que as providências já estão sendo tomadas para a compra dos materiais necessários para que o problema seja solucionado o mais rápido possível. Não houve flagrante no momento do furto, que ocorreu na Praça do Lago, 452 – Jardim do Lago.

Para realizar a denúncia de furtos em locais públicos do município, basta utilizar a plataforma digital “Atibaia Sem Papel”, disponível na versão web no endereço https://atibaia.1doc.com.br/atendimento ou ainda pelo aplicativo 1Doc Atendimento, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais da Play Store (Android) e Apple Store (iOS).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia