Homem de 59 anos morre após casa de um cômodo pegar fogo em Bragança Paulista

Um homem de 59 anos morreu após a casa onde ele morava pegar fogo na noite deste sábado (9), no bairro Jardim Morumbi, em Bragança Paulista (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, a residência era uma casa com somente um cômodo, localizada na Rua Júlio Bonucci Filho. A Polícia foi acionada para a ocorrência e, ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima carbonizada.

Delegacia Seccional de Bragança Paulista, onde o caso foi registrado (Foto: Reprodução/Google Street View)

Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e, segundo a Polícia, não houve marcas de sangue ou pegadas e o fogo não atingiu outros locais do terreno. A Polícia informou que não se sabe onde as chamas começaram e nem se o incêndio foi criminoso.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, um homem, vizinho da vítima, observou a residência em chamas e tentou apagar o fogo, mas não conseguiu.

A perícia foi acionada e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bragança Paulista. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional da cidade e a Polícia Civil vai investigar o caso.

