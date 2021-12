GGI Atibaia realiza Operação “Natal Seguro” para reforçar segurança neste fim de ano

O Gabinete de Gestão Integrada de Segurança (GGI) de Atibaia iniciou a Operação “Natal Seguro” na última terça-feira (7), com o objetivo de reforçar o patrulhamento e ampliar a presença de agentes de segurança em áreas comerciais e turísticas do município, além das rodovias que passam pela cidade. As ações devem acontecer durante todo o mês de dezembro, com a participação das polícias Civil, Militar, Rodoviária Estadual e Rodoviária Federal, além da Guarda Civil Municipal (GCM).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o efetivo vai atuar nos corredores comerciais e pontos estratégicos que dão acesso aos bairros. Além disso, durante a madrugada, as equipes realizarão patrulhamento preventivo. Ainda conforme a Pasta, foi realizado um planejamento estratégico, atendendo áreas que possuem maior circulação de pessoas e que estão mais sujeitas a problemas relacionados a crimes. A operação atenderá também os pontos turísticos que, aos finais de semana, recebem milhares de visitantes.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

O GGI Atibaia faz um alerta sobre cuidados que a população deve intensificar para evitar furtos, assaltos e outros crimes mais comuns durante o período de final de ano. “Nós pedimos à população que sempre tome medidas de precaução, evitando maior exposição ao crime. É importante, por exemplo, evitar sair com grandes quantias de dinheiro se não houver necessidade; assim como abrir bolsas ou carteiras na frente de estranhos. Quando for viajar, procurar reforçar as portas com fechaduras auxiliares; suspender a entrega de correspondências; e informar aos vizinhos o telefone e o endereço do novo local onde estará. O vizinho pode ser um aliado quando o morador estiver fora de casa”, comentou o capitão da Polícia Militar, Marcos Paulo.

Golpes na internet

Cada vez mais utilizamos a internet para atividades do cotidiano, desde contatos profissionais, pagamentos de contas, compras, até relações pessoais e diversão. Com isso, cresce também a propagação de golpes de diversos tipos contra os usuários. Apostando na informação como arma no combate aos crimes cibernéticos, o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública – GGI Atibaia lançou uma campanha permanente de prevenção contra “Golpes na Internet”, com dicas de como se proteger e o que fazer caso tenha sido vítima de golpe.

A campanha inclui painéis nos ônibus, cartazes, materiais impressos, publicações nas redes sociais e a cartilha digital feita em parceria com a Secretaria de Comunicação – disponibilizada no site da Prefeitura. Confira aqui.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia