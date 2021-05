GGI Atibaia recolhe motocicletas barulhentas em mais uma operação da Lei do Silêncio

O Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública – GGI Atibaia segue empenhado em cuidar da segurança da população e vem intensificando ações no município com o objetivo de fazer cumprir a Lei do Silêncio e evitar aglomerações, medida ainda essencial no trabalho de enfrentamento à Covid-19 realizado desde o início da pandemia na cidade. Nesta semana, em mais uma iniciativa conjunta das forças de segurança, uma operação para atendimento e averiguação de perturbação do sossego público foi realizada no Centro e nos bairros Alvinópolis e Caetetuba. Além disso, a Guarda Civil Municipal – GCM frustrou uma ação de tráfico de entorpecentes em andamento no Jardim Imperial.

(Foto: Prefeitura de Atibaia)

Na operação conjunta para cumprimento da Lei do Silêncio, realizada na quarta-feira (19), as equipes da GCM e da PM atenderam a três ocorrências de perturbação do sossego, todas averiguadas e resolvidas. Foram abordadas 39 pessoas durante a ação, que ainda somou a fiscalização de 22 motocicletas (sendo nove autuadas por infrações) e seis veículos (três autuados). Além disso, cinco motocicletas e um veículo foram recolhidos, e três condutores inabilitados.

Também na quarta-feira (19), durante patrulhamento preventivo pela cidade, a Guarda Civil Municipal recebeu uma denúncia relatando que duas adolescentes estariam traficando entorpecentes no Jardim Imperial. Ao chegarem ao ponto indicado, as equipes da GCM – em três viaturas e com o apoio do Grupamento de Apoio com Motocicleta (GAM) – conseguiram localizar as duas adolescentes em conduta suspeita, além de mais duas pessoas.

Após busca pessoal da GCM, foram encontradas em posse das adolescentes uma porção de maconha com cada jovem, além de uma quantia em dinheiro. E próximo ao local da abordagem os guardas municipais também encontraram uma pochete contendo 18 porções de maconha e 14 pedras de crack. Uma das adolescentes assumiu que os entorpecentes eram de sua propriedade e, diante dos fatos, as equipes da GCM conduziram os envolvidos ao plantão policial para as medidas cabíveis.

Vale lembrar que em janeiro deste ano o Decreto nº 9.430/2021 regulamentou a Lei Complementar nº 808/19, a “Lei do Silêncio”, que estabelece diretrizes, critérios e normas para disciplinar a emissão de sons e ruídos urbanos em Atibaia. Desde então, as equipes da Guarda Civil Municipal de Atibaia equipadas com o decibelímetro – instrumento medidor de nível de pressão sonora (para a medição de sons e ruídos) – estão atuando pela cidade em ocorrências de perturbação do sossego público, para fazer cumprir a lei e preservar o bem-estar da população.

A Secretaria de Segurança Pública de Atibaia reforça que a colaboração da população é muito importante e denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 190, 153 e 181. As denúncias de barulho excessivo e perturbação de sossego podem ser registradas na Ouvidoria Municipal ou, em casos mais urgentes, pelo telefone 153.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia