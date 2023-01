Homem é detido por maus-tratos a oito cavalos em sítio de Atibaia

A Polícia Civil prendeu um homem de 54 anos na manhã desta segunda-feira (2) por maus-tratos a cavalos em um sítio, localizado no bairro do Rosário, em Atibaia (SP).

Ao todo, 15 cavalos foram encontrados no sítio, sendo que oito deles estavam em situação de maus-tratos e um dos cavalos estava morto.

Caso foi registrado na delegacia em Atibaia (Foto: Prefeitura de Atibaia/ Divulgação)

De acordo com a Polícia, uma denúncia anônima foi feita e, no local, os policiais encontraram o proprietário do sítio e os animais.

Ao ser questionado, o homem, que alegou ser criador de cavalos da raça manga-larga, disse que eles estavam nessa situação porque ele não tinha condições financeiras de alimentar os animais, que estavam desidratados e desnutridos.

O homem, detido em flagrante, assinou um termo para responder pelo crime em liberdade. O caso foi registrado na delegacia do município e a perícia foi acionada para avaliar os animais e juntar as provas.

Um veterinário da prefeitura também esteve no local fazendo avaliação. Os animais foram transportados para outra fazenda até o fim do processo legal e até que o juiz determine quem vai ficar com os animais.

Fonte: G1.globo.com