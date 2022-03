Hotelaria de Atibaia registra alta constante em taxas de ocupação

Diante da retomada das atividades turísticas os estabelecimentos hoteleiros de Atibaia vêm apresentando alta constante em suas taxas de ocupação após terem encerrado o ano de 2021 com uma média de 48,22%. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, considerando o período de janeiro a dezembro de 2021 houve aumento de 23,12% na taxa de ocupação dos hotéis da cidade em comparação a 2020.

Já em 2022 as taxas médias de ocupação foram de 61,64% em janeiro; 45,55% em fevereiro; e 73,37% no feriado de Carnaval. Em comparação com o ano de 2021, houve um acréscimo de 3% nos meses de janeiro e de fevereiro e um aumento de 28% no feriado de Carnaval.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Segundo a Secretaria de Turismo de Atibaia, a fórmula para alcançar esses números positivos foi a aposta no Turismo de Lazer, voltado ao público que reside em um raio de até 150 km do destino, o que permitiu, portanto, o deslocamento rodoviário. Conforme a Pasta, Atibaia possui uma localização privilegiada, com fácil acesso, e há aproximadamente 20 milhões de pessoas residentes neste raio de até 150 km do município.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, outra questão a se considerar na análise dos resultados alcançados foi a gestão eficiente de custos e pessoas por parte das empresas. Além disso, a Pasta destaca que entre os fatores que contribuíram para a alta da ocupação na rede hoteleira da cidade ainda estão os bons índices de vacinação registrados em Atibaia e o fato de a população estar mais preparada para lidar com o aspecto social da pandemia.

Conforme a Secretaria de Turismo de Atibaia, com aproximadamente 6 mil leitos hoteleiros e 200 salas para eventos, a expectativa para a retomada do Turismo de Negócios e Eventos no município é grande por parte dos gestores dos meios de hospedagem, sobretudo porque Atibaia sempre se destacou nesse segmento.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia