Inmet emite ‘alerta laranja’ para tempestades na região bragantina

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta para chuvas intensas a partir desta terça-feira (20) no Vale do Paraíba, Litoral Norte e região bragantina.

De acordo com o alerta emitido pelo órgão, as chuvas podem atingir a região com intensidade pelo menos até às 10h desta quarta-feira (21).

Inmet emite ‘alerta laranja’ para tempestades para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e região bragantina (Foto: Reprodução)

As cidades da região foram classificadas pelo instituto como laranja no grau de risco. Esse é o grau de perigo na escala de gravidade. Veja:

🟡 Amarelo: perigo potencial

🟠 Laranja: perigo

🔴 Vermelho: grande perigo

O Inmet alerta para chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora e 100 milímetros por dia. Além disso, há previsão de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h.

O comunicado também alerta para queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Veja abaixo as instruções do Inmet para as chuvas:

Em caso de rajadas de ventos, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Em emergência, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Fonte: G1.globo.com