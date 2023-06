Inscrições para 2ª Feira LGBTQIAPN+ de Atibaia terminam nesta quinta-feira (29)

A Prefeitura de Atibaia e o Coletivo Pajubá estão com inscrições abertas para participar da 2ª Feira LGBTQIAPN+, prevista para acontecer no dia 9 de julho, das 14h às 21h, na Arena do Centro de Convenções e Eventos “Victor Brecheret”. O processo de seleção, voltado a empreendedores residentes em Atibaia que se identifiquem como pessoa LGBTQIAPN+, tem inscrições gratuitas abertas até esta quinta-feira, dia 29 de junho, realizadas via formulário on-line disponível em: bit.ly/FeiraLGBTQIAPNAtibaia .

(Imagem Ilustrativa de Steve Johnson por Unsplash)

Promovido pelas secretarias de Cultura e de Desenvolvimento Econômico, o evento marca o encerramento da Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia e será embalado pelo show do cantor Johnny Hooker, que se apresenta na feira às 18h30. No chamamento público, são oferecidas 18 vagas: oito para a venda de produtos de arte, artesanato, roupas e acessórios, seis para o fornecimento de alimentos (doces e salgados) e quatro barracas para comercialização de bebidas.

A iniciativa pretende alcançar lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, queers, intersexuais, assexuais, pansexuais, não-binários e demais pessoas que se encontram fora das formas binárias de gênero e sexo, indivíduos que historicamente foram marginalizados e excluídos da representatividade social. A ideia é ampliar os espaços de respeito à diversidade na cidade, oferecendo a pessoas LGBTQIAPN+ a oportunidade de empreender e encontrar uma possibilidade de autonomia e independência financeira.

Podem participar da seleção produtores, agricultores, artistas, artesãos e revendedores, de segmentos diversos como alimentação, bebida, artesanato, arte, plantas, vegetais, remédios, serviços, roupas, sapatos e acessórios, contanto que o expositor se identifique como pessoa LGBTQIAPN+. As obrigações dos expositores que forem selecionados, a estrutura que será oferecida pela Prefeitura e outros detalhes estão no regulamento da feira, publicado na edição de 24 de junho da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia.

Comemorado nesta quarta-feira, 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ marca uma série de eventos para celebrar a pluralidade e a diversidade em Atibaia. A 2ª Semana LGBTQIAPN+ começou na terça-feira, dia 27, e se junta ao início do Festival de Inverno para festejar a multiculturalidade com muita cor e estilo.

Além da Feira LGBTQIAPN+ e do show de Johnny Hooker no encerramento da semana, Maria Gadu, Rita von Hunty e Rosane Gofman são outras atrações de destaque da programação, que promete agitar a cidade e contribuir para a construção de uma sociedade livre de preconceitos.

Confira a programação da Semana LGBTQIAPN+:

27/06 – 17h – Reunião Temática do Conselho Municipal de Saúde

27/06 – 19h – Ação na Câmara Municipal para aprovação da Lei que Institui o Dia do Orgulho LGBTQIA+ em Atibaia

29/06 – Capacitação com Servidores da Saúde

30/06 – 19h – Marcha LGBT – Saída do Largo do Rosário com destino à praça da Matriz, pela Rua José Lucas

30/06 – 20h – Show Maria Gadu – Praça da Matriz

01/07 – 14h – Queimada Queer – Complexo Esportivo Santa Clara

02/07 – 16h – Sarau da Jandyra – Praça Renata Pallottini/Jd. dos Pinheiros

03/07 – Formação para servidores

04/07 – 19h – Palestra: “Qual o lugar do Negro” – Quilombo Negra Visão (Rua Rua Dr Oswaldo Urioste, nº 41, Centro)

05/07 – 19h – Reunião com coletivos LGBTQIAPN+ da região – Cine Itá

06/07 – 19h30 – Palestra Rita Von Hunty – Cine Itá

07/07 – 19h30 – Peça Teatral “Eu Sempre Soube” com Rosane Gofman – Cine Itá

08/07 – 19h – Voz de biXa – Cine Itá

09/07 – 14h – Feira LGBTQIAPN+ – Arena do Centro de Convenções

09/07 – 18h30 – Show de Johnny Hooker – Arena do Centro de Convenções

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia