Inscrições para concurso público da Prefeitura de Atibaia vão até 28 de setembro

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Atibaia estão abertas até o dia 28 de setembro e são realizadas exclusivamente on-line, através do site https://www.ibamsp-concursos.org.br/site/ . A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, está disponibilizando 299 vagas, para 57 cargos diferentes. Os salários variam de R$ 1.607,03 a R$ 16.587,45 e as inscrições vão de R$ 56,00 a R$ 116,00, conforme o emprego escolhido.

(Foto: Divulgação/ Prefeitura de Atibaia)

Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor menor do que o estabelecido em edital e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 29/09/2023. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita a partir de dois dias úteis após o pagamento do boleto pelo candidato.

Entre as condições para se inscrever no concurso estão: ser brasileiro nato ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos; estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; comprovar escolaridade/pré-requisitos exigidos para o emprego; não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública. Ao se inscrever no concurso, o candidato deverá observar atentamente as informações sobre a aplicação das provas, em especial os requisitos mínimos de escolaridade e exigências constantes nos seguintes editais: Imprensa Oficial

Do total de 299 vagas, divididos em cinco editais, 67 são para Guarda Civil Municipal, 64 para Agente Comunitário de Saúde, 50 para Educação, 5 para salva-vidas e 113 para vagas diversas, incluindo engenheiro e médicos de diversas especialidades. O concurso está sob a responsabilidade do IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal, pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas.

O concurso, previsto na Lei Complementar n.º 582/08 e suas alterações, objetiva o provimento das vagas existentes, das que vierem a vagar e das que vierem a ser criadas durante a validade deste concurso. É de inteira responsabilidade dos candidatos verificar o andamento do concurso público em todas as suas fases através dos meios de comunicação descritos nos editais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia