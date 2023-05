Junta Militar de Atibaia tem novo horário de atendimento presencial

A Junta Militar de Atibaia está com novo horário de atendimento presencial, das 7h às 13h, a partir dest terça-feira, 2 de maio, no prédio do Facilita (Rua Castro Fafe, nº 295, 1º andar).

Neste ano, jovens de Atibaia nascidos em 2005 precisam realizar o alistamento militar junto ao Exército brasileiro. O alistamento é obrigatório, podendo ser realizado presencialmente na Junta Militar ou por meio do site: www.alistamento.eb.mil.br , com preenchimento de um formulário com os dados pessoais, como o número do CPF e o e-mail. O alistamento segue até 30 de junho.

Junta Militar de Atibaia está com novo horário de atendimento, no prédio do Facilita (Rua Castro Fafe, nº 295, 1º andar). (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Depois de realizar o alistamento on-line, o cidadão deve imprimir ou salvar o Certificado de Alistamento Militar (CAM), que será o seu documento provisório. Após o alistamento, o jovem deve aguardar 30 dias e acompanhar junto ao site quanto à dispensa e, após esse período, entrar em contato por meio dos telefones: 4418-7800 – ramal 1 ou pelo WhatsApp (11) 9.3002-7047 para providenciar a taxa de emissão e, então, obter o documento de dispensa.

Os nascidos em 2004 ou anos anteriores que estiverem atrasados com a documentação ou que necessitem de segundas vias podem comparecer ao prédio do Facilita, ou entrar em contato pelo 4418-7800 – ramal 1 ou (11) 9.3002-7047, para mais orientações e sanar dúvidas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia