Justiça revoga liberdade provisória e decreta prisão de homem que atirou no vice-prefeito de Atibaia

A Justiça revogou a liberdade provisória e decretou a prisão preventiva do comerciante Júnior Humberto de Oliveira, que atirou contra o vice-prefeito de Atibaia, Fabiano Batista de Lima (PL). O crime aconteceu em março de 2022.

Vice-prefeito é baleado após briga por vídeos na rede social em Atibaia (Foto: Reprodução/ G1)

A decisão de revogar a liberdade condicional do comerciante é da juíza Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros e foi publicada nesta segunda-feira (27). Ela considerou que Juninho do Hot Dog, como é conhecido, descumpriu medidas impostas para que pudesse responder pelo crime em liberdade.

A Justiça apontou que Juninho descumpriu ao menos em duas oportunidades a determinação de permanecer aos domingo em casa. Ele ainda fez transmissões ao vivo na web, o que comprova a infração.

“O réu, em evidente afronta ao quanto decidido, ao invés de passar os domingos em casa, recolhido, já que está em cumprimento de medidas cautelares, preferiu “dar um rolê”, como por ele mesmo alegado, desrespeitando totalmente a Justiça e ainda fazendo lives para comprovar o descumprimento”, diz trecho da decisão.

O que diz a defesa do réu

Após a decisão, os advogados de Juninho do Hot Dog se manifestaram no processo e disseram que o réu vai se entregar à polícia, o que não aconteceu até a manhã desta terça-feira.

O advogado Edevaldo de Oliveira, que representa Juninho, disse que a defesa vai buscar a reforma dessa decisão.

“É totalmente incoerente. Ele pode se ausentar da cidade por até sete dias, mediante autorização da justiça, mas não pode sair em um domingo? Em uma dessas datas ele saiu apenas para comprar um material de trabalho e acabou almoçando fora, e na outra ele almoçou na casa de um vizinha. É incoerente.”

O crime

O crime aconteceu no dia 13 de março de 2022 depois de uma discussão por causa de uma transmissão ao vivo na rede social em que Júnior levanta suspeitas de que um restaurante em que a esposa do vice-prefeito é sócia seria usado em crime de improbidade administrativa.

Segundo a polícia, após o vídeo, Fabiano ligou para o comerciante, eles discutiram e ele foi até a casa de Júnior. Na ação, filmada por câmeras de segurança, ele aparece abordando o homem com golpes pelas costas.

Instantes depois, eles entram na garagem da casa de Júnior que, na sequência, sai armado. Ele faz vários disparos enquanto o vice-prefeito foge. Fabiano conseguiu fugir e foi atendido no hospital Albert Sabin com um disparo na perna.

Investigação

Após o crime, Júnior foi quem acionou a polícia. Na delegacia, entregou a arma que estava com a documentação em dia e as imagens das câmeras. Ele alegou em depoimento que foi golpeado com uma faca pelo político e, por isso, revidou com a arma.

O g1 teve acesso ao boletim de ocorrência, em que a polícia aponta que no vídeo, o prefeito aparece golpeando com as mãos e “não há indícios” de que houve o uso de arma branca. Apesar disso, uma faca que estava no local foi apreendida.

Além disso, o comerciante apontou ainda que só usou a arma de fogo ao ser atacado com faca e que não estava armado aguardando o político, mas que teria pego a arma no carro quando entraram na garagem – trecho que não é mostrado no vídeo.

Apesar disso, a polícia apontou que, durante a análise das imagens, constatou que o tempo em que os dois permaneceram dentro da garagem foi de quatro segundos, que não seria prazo suficiente para que entrasse no carro, abrisse o porta-luvas, pegasse a arma e então saísse para os disparos.

