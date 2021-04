Mais 4 mortes por Covid-19 são registradas nesta quinta-feira em Atibaia

De acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, Atibaia registrou nesta quinta-feira, dia 22 de abril, mais 4 óbitos por Covid-19, totalizando 227 mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia. Os óbitos registrados são de uma mulher de 61 anos e 3 homens com 73, 26 e 56 anos de idade, todos portadores de doenças de base. A mulher foi o 224º óbito registrado na cidade: ela estava internada na enfermaria do Hospital Albert Sabin desde o dia 24 de março e faleceu anteontem, dia 20 de abril. As mortes do idoso de 73 anos, internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no último dia 18, e do homem de 26 anos, internado na UTI do Hospital Novo Atibaia desde o dia 27 de março, foram a 225ª e 226ª mortes confirmadas. Ambos também faleceram no dia 20 de abril. A 227ª morte em decorrência da doença confirmada é a do homem de 56 anos: ele foi internado na enfermaria do Hospital Albert Sabin no dia 12 de abril e faleceu ontem (21).

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 22 de abril:

Notificações: 15.204

Descartados: 7.515

Confirmados: 7.559

Recuperados: 6.477

Em investigação: 130

Óbitos confirmados: 227

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 65%

Hospital Novo Atibaia – 61%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 52%

Hospital Novo Atibaia – 70%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 35%

UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 3

Enfermaria: 1

Relação de novos casos confirmados:

7554º: Mulher, 60 anos – Leve;

7555º: Homem, 26 anos – Em Isolamento Social;

7556º: Mulher, 61 anos – Óbito;

7557º: Homem, 73 anos – Óbito;

7558º: Homem, 30 anos – Enfermaria Santa Casa de Bragança Paulista;

7559º: Homem, 64 anos – Enfermaria do Hospital Bragantino.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia